На Дону в исправительной колонии изъяли посылку с наркотиками в сахаре

На имя одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии Ростовской области, была отправлена посылка с сахаром от жительницы Оренбурга. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН региона, в ней обнаружили наркотики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, сотрудники ГУФСИН получили информацию о планируемой передаче наркотиков на территорию ИК. По имеющимся данным, в одной из посылок был сахар, пропитанный запрещенным веществом.

Так, при проверке отправлений сахар был изъят и передан на экспертизу. Выяснилось, что он содержал синтетический наркотик N-метилэфедрон. Его масса составила около 430 гр.

В действиях двух осужденных, а также гражданки, направившей наркотики в ИК, усматриваются признаки состава преступления по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Как к этому причастен второй осужденный, не уточняется.

Анна Анисова