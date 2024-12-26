Показатель инфляции в Удмуртии увеличился до 9,5% в ноябре

В Удмуртии годовая инфляция в ноябре 2024 года увеличилась до 9,5% (в октябре — 8,87%). Как сообщает пресс-служба Банка России, основной причиной роста стали возросшие затраты производителей и поставщиков товаров и услуг, которые отразились на ценах. Уровень инфляции в регионе — выше, чем в ПФО (8,76%) и в целом по России (8,88%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цены на продовольственные товары в Удмуртии выросли на 10,33% за год, что также связано с увеличением затрат на сырье и логистику. Это привело к ускоренному росту цен на молоко, сметану, творог и сыр при устойчивом высоком спросе.

Тепличные хозяйства также увеличили цены на огурцы из-за роста затрат на электроэнергию, оплату труда и логистику. В то же время рост цен на яйца оказался менее значительным по сравнению с прошлым годом, когда наблюдалось ухудшение эпизоотической ситуации.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары составил 6,3% в ноябре, что обусловлено сокращением предложения и повышением издержек производителей. Рост цен на бензин ускорился из-за снижения объемов производства и повышения затрат нефтепереработчиков, включая оплату труда. Также подорожала обувь из-за высокого спроса и роста цен на материалы.

Цены на услуги увеличились на 12,76%, что связано с повышением издержек поставщиков, в том числе мобильных операторов. Это связано с тем, что мобильные операторы перенесли возросшие затраты на закупку оборудования и оплату труда в стоимость тарифов.