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В Казани новый театр Камала поставили на кадастровый учет

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала в Казани поставлено на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В Казани новый театр Камала поставили на кадастровый учет

В Казани новый театр Камала поставили на кадастровый учет

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

В Казани новый театр Камала поставили на кадастровый учет

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

Восьмиэтажное здание театра, расположенное на улице Хади Такташа, 74, стало самым большим по площади в Казани. Строительство объекта площадью почти 57 тыс. кв. м было завершено в декабре. Застройщиком выступил Главинвестстрой Республики Татарстан. На прилегающей территории площадью 21,5 тыс. кв. м оборудовано 140 парковочных мест, 40 из которых находятся в самом здании театра.

Строительство театра началось в 2023 году с объемом инвестиций в 13 млрд руб. Изначально планировалось завершить работы к саммиту БРИКС, однако в начале ноября раис Татарстана подчеркнул, что важнее всего — не гнаться за сроками, а сосредоточиться на качестве выполнения работ.

Анар Зейналов

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