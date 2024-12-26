Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспертиза разрешила работы, связанные со стройкой зала Свердловской филармонии

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на строительные работы по новому залу Свердловской филармонии. Как указано в акте экспертизы, за заказу Свердловской государственной академической филармонии археологи обследование земельный участок, который находится в восточной части сада Вайнера в районе улиц Первомайской – Тургенева, где планируется благоустройство.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В итоге, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в границах территории земельного участка обнаружено не было. «Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ»,– говорится в выводах экспертизы.

В документе отмечается, что в октябре 2018 года был обследован смежный земельный участок – в квартале ул. Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Тургенева – Первомайская, испрашиваемом непосредственно под строительство концертного зала Свердловской филармонии.

Планы о строительстве нового зала были озвучены еще несколько лет назад. Архитектурную концепцию нового зала подготовило известное бюро Zaha Hadid Architects, которое после начала СВО перестало работать в России. Новый зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей. Он должен стать единственным залом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который сможет принимать оркестры мирового уровня. Ради строительства рядом с филармонией был снесен жилой пятиэтажный дом. Строительство нового зала оценивалось в 17 млрд руб. В 2024 году заявлялось, что свердловские власти планируют направить 300 млн руб. для строительства нового зала.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...