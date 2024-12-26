Экспертиза разрешила работы, связанные со стройкой зала Свердловской филармонии

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на строительные работы по новому залу Свердловской филармонии. Как указано в акте экспертизы, за заказу Свердловской государственной академической филармонии археологи обследование земельный участок, который находится в восточной части сада Вайнера в районе улиц Первомайской – Тургенева, где планируется благоустройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В итоге, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в границах территории земельного участка обнаружено не было. «Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ»,– говорится в выводах экспертизы.

В документе отмечается, что в октябре 2018 года был обследован смежный земельный участок – в квартале ул. Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Тургенева – Первомайская, испрашиваемом непосредственно под строительство концертного зала Свердловской филармонии.

Планы о строительстве нового зала были озвучены еще несколько лет назад. Архитектурную концепцию нового зала подготовило известное бюро Zaha Hadid Architects, которое после начала СВО перестало работать в России. Новый зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей. Он должен стать единственным залом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который сможет принимать оркестры мирового уровня. Ради строительства рядом с филармонией был снесен жилой пятиэтажный дом. Строительство нового зала оценивалось в 17 млрд руб. В 2024 году заявлялось, что свердловские власти планируют направить 300 млн руб. для строительства нового зала.