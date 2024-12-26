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В Челнах задержали жителя Казани, выстрелившего в сотрудника фитнес-клуба

В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника фитнес-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

25 декабря в полицию города поступило сообщение о выстреле в фитнес-клубе на ул. Раскольникова. По предварительной информации, подозреваемый вошел в здание и сделал неприцельный выстрел из предмета, схожего с пистолетом. В результате был ранен 57-летний сотрудник фитнес-клуба. Его доставили в медучреждение.

Полицейские Челнов задержали 35-летнего жителя Казани по подозрению в совершении выстрела. Полиция изъяла предмет, похожий на пистолет, его отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

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