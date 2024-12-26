Челябинский автосалон перестал распространять недостоверную рекламу в интернете

ООО «Статус», владеющее челябинским автосалоном «Автохаус», исполнило предупреждение регионального УФАС РФ. Компания перестала распространять в интернете рекламу о продаже машин и их комплектующих по низким ценам. В отношении «Статуса» возбуждать дело не будут, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реклама ООО «Статус» была размещена в одном из южноуральских СМИ. Сообщалось, что в автосалоне «Автохаус» машины продаются по ценам ниже рыночных, а также реализуются напрямую от дилера в Челябинске. Однако доказательств дилерских правоотношений, наличия товара и минимальной стоимости автомобилей компания в УФАС не представила.