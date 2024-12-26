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«Авито Недвижимость»: в декабре в Уфе предложение аренды квартир выросло на 47%

С 1 по 21 декабря этого года предложение квартир для аренды в Уфе выросло на платформе «Авито Недвижимость» на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по стране за этот период оно увеличилось на 40%.

За год в Уфе на 9% увеличился спрос на долгосрочную аренду студий, спрос на аренду квартир за 11 месяцев года в среднем снизился на 6%. В целом по России за это время интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 10%. Спрос на аренду студий в стране за год увеличился на 21%, однокомнатных и двухкомнатных квартир — на 8%, трехкомнатных — на 14%, на квартиры с четырьмя и более комнатами — на 18%.

Стоимость долгосрочной аренды квартиры в Уфе в среднем составила 24 тыс. руб. в месяц. Арендный платеж в 2024 году в России в среднем равнялся 30 тыс. руб. в месяц. Самая высокая плата за аренду взималась в Москве (70 тыс. руб.), самая низкая — в Брянске (16 тыс. руб.).

Майя Иванова

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