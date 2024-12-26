В Оренбуржье мигранта судили за переправку через границу другого мигранта

Суд Первомайского района рассмотрел уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвинялся по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года обвиняемый мигрант за вознаграждение организовал незаконный въезд в Россию другого иностранца, пребывание которого на территории страны запрещено.

После пересечения государственной границы Российской Федерации оба мигранта были задержаны сотрудниками пограничной службы ФСБ.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Автомобиль, на котором осуществлялась перевозка, и полученные за организацию незаконной миграции деньги конфискованы в доход государства.

Алексей Алексеев