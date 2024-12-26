Самарская область вошла в топ-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса

Самарская область вошла в топ-10 субъектов РФ по индексу предпринимательской образовательной активности. Итоги всероссийского исследования подвело Минэкономразвития России, сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, образовательные процессы, реализуемые на площадке центра «Мой бизнес», охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы. В их числе: финансовая и юридическая грамотность, маркетинг и продажи, охрана труда, выход на экспорт, работа на маркетплейсах и многое другое. В качестве спикеров выступают региональные и федеральные эксперты, которые готовы поделиться своими знаниями.

В Минэкономразвития РФ отмечаю, что регионы, вошедшие в десятку лидеров, «уделяют больше внимания углубленным образовательным программам (маркетинг, налоги, интеллектуальная собственность) и чаще выбирают такие темы, как масштабирование бизнеса, автоматизация и франшизы». Также у этих регионов больше востребованы смешанные форматы (вебинары и очные) и «чаще встречаются длительные курсы (свыше восьми часов), что говорит о более развитой образовательной инфраструктуре».

Руфия Кутляева