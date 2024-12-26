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В Самарской области заключено соглашение о строительстве жилья для сотрудников ОПК

Правительство Самарской области, дочерняя компания ПСБ, специализированный застройщик «ПСБ — Свой дом», и АО «РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ и генеральный директор «ПСБ — Свой дом» Сергей Добрин, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Самарская область — регион с высокой концентрацией предприятий ОПК, и ПСБ ведет здесь последовательную работу по поддержке системно значимых компаний, включая вопросы мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, создавая условия для приобретения квартир по ценам ниже рыночных. В настоящее время мы проводим анализ земельных участков, потенциально подходящих под жилую застройку в Самаре. Сотрудничество принесет исключительно положительный результат для региона и предприятия»,— отметил господин Добрин.

«Вопрос поддержки работников предприятий оборонно-промышленного комплекса находится в фокусе внимания президента страны и является одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Реализуя программы по строительству жилья, улучшая жилищные условия и качество жизни людей, мы укрепляем кадровый потенциал системообразующих предприятий региона»,— рассказал господин Смирнов.

«Мы постоянно улучшаем привлекательность нашего предприятия как работодателя и внедряем разнообразные социальные инициативы, нацеленные на сохранение квалифицированных кадров в промышленности. Уверен, что подписанное нами соглашение с «дочкой» ПСБ и правительством Самарской области создаст для РКЦ «Прогресс» новые перспективы в обеспечении сотрудников жильем, особенно молодых специалистов с семьями, а также поможет привлечь дополнительные трудовые ресурсы в наш ракетно-космический центр»,— подчеркнул гендиректор АО «РКЦ «Прогресс».

Евгений Чернов

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