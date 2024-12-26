«Ясно Девелопмент» построит дом у исторического здания бакинститута в центре Перми

Группа «Ясно Девелопмент» построит жилой дом возле памятника архитектуры — бывшего бактериологического института по ул. Куйбышева, 54в. Компания девелопера ООО СЗ «ОСТ-4» получила положительное заключение экспертизы на проект многоквартирного жилого дома на ул. Куйбышева, 54в, в Перми. Заключение датировано 13 ноября, сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации.

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В «Ясно Девелопмент» пока не стали комментировать намерения по возведению жилого дома на ул. Куйбышева, 54в. Участок под строительство площадью 3,1 тыс. кв. м граничит с объектом культурного наследия «Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е. А. Волошинов» на ул. Куйбышева, 54а. Этот комплекс из двух исторических зданий с 2021 года принадлежит «Ясно Девелопмент», компания собирается отреставрировать его и приспособить для современного использования под офисный центр. Разрешение на строительство планировалось получить до конца года, рассказывали в августе «Ъ-Прикамье» в компании.

ГК «Ясно Девелопмент» — пермский застройщик, до ребрендинга в 2020 году компания называлась «Ост-Дизайн». Группу контролирует ее основатель Павел Юношев. Как указано на сайте «Ясно Девелопмент», компания работает с 2000 года, за это время она возвела 60 тыс. кв. м жилья. На стадии строительства находятся два дома (ул. Свободы, 15б, и ул. Есенина, 9а).