Фирдус Гималтдинов возглавил Общественный совет при МВД Татарстана

На итоговом заседании Общественного совета при МВД Татарстана директор «ГТРК "Татарстан"» Фирдус Гималтдинов был избран новым председателем организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Прежний руководитель совета Ирина Терентьева покинула пост в связи с избранием депутатом Госсовета республики.

Фирдус Гималтдинов родился 18 апреля 1980 года в селе Верхние Лащи Буинского района ТАССР. В 2005 году окончил факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета.

Начал карьеру в 1998 году корреспондентом ГТРК «Татарстан», затем работал ведущим программ на ТРК «Новый век» и редактором в газете «Татарстан яшьлэре». С 2007 года продолжил трудовую деятельность в ГТРК «Татарстан», где в 2011 году стал директором филиала. В 2016 году под его руководством ГТРК «Татарстан» получила премию «ТЭФИ-Регион-2016» за ежедневную информационную программу для городов-миллионников.

Анар Зейналов