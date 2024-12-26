ВТБ приобрела активы ростовской ГК «Концерн Покровский»

Группа ВТБ стала владельцем компании «Агрокомплекс Лабинский», которая сейчас управляет активами ростовской ГК «Концерн Покровский». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АН «Кубань Маклер» Фото: АН «Кубань Маклер»

По словам собеседника издания, ВТБ рассматривает сделку как инвестиционную, актив планируют перепродать с прибылью в обозримом будущем.

Концерн «Покровский» – многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. «Покровский» занимается растениеводством, в структуру холдинга также входили семь ферм КРС, два свинокомплекса, три сахарных завода, шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов «Покровского». После этого активы были переданы под управление компании «Агрокомплекс Лабинский» (также является частью конфискованного агрохолдинга).

Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001 по 2004 годы). По данным прокуратуры, бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных им во время работы в этом ведомстве.

Сергей Иванов