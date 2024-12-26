«Анна Каренина» в «Униксе», елки и новогодняя программа во дворе Присутственных мест

В преддверии новогодних каникул в Казани продолжат запускать елочные городки — праздничная программа запланирована в парках города. Серия новогодних событий пройдет во дворе Присутственных мест Казанского кремля. В «Униксе» покажут сразу две постановки московских театров — классический спектакль «Анна Каренина» и музыкальную комедию «Хулиган и классик. Идеальная пара» с Павлом Деревянко в главной роли. В стендап-клубе «Клуп» проведут разговорное шоу «Что бы ты выбрал?», а в Stand Up Kazan выступит комик Артур Шамгунов. Подробнее — в афише «Ъ».

Открытие елок

В городе продолжается марафон зажжения огоньков на праздничных елках. 26 декабря открытие елочных городков пройдет в парках на ул. Мира в Дербышках, в ЖК «Весна» и «Салават Купере», в Саду рыбака. 27 декабря праздник пройдет в парке у ЖК «Светлая долина», а 29 декабря на набережной реки Казанки состоится открытие экоелки, созданной из переработанных материалов. В программе — театрализованные представления в сопровождении зимних волшебников Деда Мороза и Снегурочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 декабря открытие елочных городков пройдет в парках на ул. Мира в Дербышках, в ЖК «Весна» и «Салават Купере», в Саду рыбака

Фото: Группа в ВК: «Парки и скверы Казани» 26 декабря открытие елочных городков пройдет в парках на ул. Мира в Дербышках, в ЖК «Весна» и «Салават Купере», в Саду рыбака

Фото: Группа в ВК: «Парки и скверы Казани»

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Программа во дворе Присутственных мест

Еще одна праздничная локация на карте города — двор Присутственных мест Казанского кремля. С 25 декабря здесь заработала новогодняя ярмарка с едой и напитками, которая будет открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

28 декабря во дворе Присутственных мест пройдут сразу несколько событий для всей семьи. В 14:00 гости общественного пространства смогут посмотреть спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики», а в 16:00 — спектакль «Волшебные коньки» с переводом на РЖЯ (русский жестовый язык). В 18:00 здесь пройдет интерактивный спектакль «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки. А завершится день концертом группы «Мураками», начало в 19:00.

На следующий день, 29 декабря, в 12:00 покажут спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики», в 15:15, 18:00, 19:00 и 20:00 состоятся показы интерактивного спектакля «Окно в прошлое» с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 16:00 можно будет посмотреть спектакль «Волшебные коньки». Вход на мероприятия свободный.

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Какие спектакли посмотреть

26 декабря на театральной площадке MON с соло-перформансом «Венера-1» выступит казанская танцовщица и хореограф Венера Галимова. Постановка рассказывает о смелости быть видимой и проявлять себя. Начало в 19:00, билет стоит 800 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 декабря на театральной площадке MON с соло-перформансом «Венера-1» выступит казанская танцовщица и хореограф Венера Галимова

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON» 26 декабря на театральной площадке MON с соло-перформансом «Венера-1» выступит казанская танцовщица и хореограф Венера Галимова

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON»

С 26 по 28 декабря в театре на Булаке покажут музыкальный спектакль «Незнайка в Зимнем городе» — новое приключение полюбившихся героев сказки Николая Носова. Незнайка, постоянно выдумывающий небылицы, и другие жители цветочного кибер-городка живут обыденной жизнью. Однажды утром одна из историй Незнайки вдруг становится реальностью: в их маленьком городке наступает самая настоящая зима. Показы пройдут дважды в день. Стоимость билетов — от 500 руб.

27 декабря на сцене «Уникса» покажут «Анну Каренину» в постановке Московского современного художественного театра. Классический спектакль по роману Льва Толстого рассказывает о нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному, и о жизни в России 1870-х на разных ее этажах — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. Начало в 19:00, билет — от 1800 руб. (12+).

А 28 декабря в 19:00 «Уникс» приглашает на музыкальную комедию «Хулиган и классик. Идеальная пара». Это легкое, ироничное и созвучное нашим дням путешествие со зрителем в атмосферу кипучих страстей начала XX века. Главную роль в спектакле исполнит Павел Деревянко — российский актер, звезда театра и кино, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Домашний арест», «Дылды», «Беспринципные» и других. Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

28 декабря в театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кл» / «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 19:00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

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Какие спортивные события посетить

28 декабря на льду «Татнефть-арены» состоится очередной матч «Ак барса» в рамках чемпионата КХЛ. В этот вечер казанский хоккейный клуб сыграет против челябинского «Трактора». Начало в 19:00, билеты — от 1600 руб.

29 декабря в Центре волейбола пройдет матч женского чемпионата России по волейболу между «Динамо—Ак барсом» и «Ленинградкой». Финал Кубка России начнется в 19:30. Стоимость билетов — от 120 руб.

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах показывают семейную сказку о знакомом многим персонаже из детства домовенке Кузе. По сюжету комедии, главный герой сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания, но тут вмешивается Баба-яга со своими коварными планами. (6+)

С 26 декабря в прокат выходит российская фантастика «Последний ронин». Действие фильма происходит в будущем, где в результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца и встречает своенравную девочку-подростка Марию, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась. (18+)

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Чем заняться еще

27 декабря в стендап-клубе «Клуп» приглашает зрителей на разговорное шоу «Что бы ты выбрал?», где комики ставят друг друга перед сложным выбором, используя неожиданные и даже абсурдные аргументы. Начало в 19:30, билеты — от 300 руб. (18+)

С 27 по 29 декабря в Казанском цирке покажут «чудесатую» цирковую сказку «Лабиринт», подготовленную совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это представление по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». По сюжету, Алиса, пытаясь собрать странички книги, разбросанные порывом ветра, оказывается в волшебной стране, где встречает Белого Кролика и ныряет вслед за ним в Лабиринт. Билеты — от 700 руб.

29 декабря в Stand Up Kazan выступит Артур Шамгунов — резидент, участник Stand-Up на ТНТ, Outside Stand-up Labelcom. Программа комика «Спойлеры для взрослых» начнется в 18:00. Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29 декабря в Stand Up Kazan выступит Артур Шамгунов

Фото: Группа в ВК: «Артур Шамгунов» 29 декабря в Stand Up Kazan выступит Артур Шамгунов

Фото: Группа в ВК: «Артур Шамгунов»

В выставочном зале «Манеж» Казанского кремля заработала выставка «Сказочные тропы» — проект, который собирает воедино традиции и современность, фантазию и реальность. Любимые герои и легенды, словно ожившие благодаря объемным инсталляциям, предстают перед зрителем и служат проводниками в мир сказок. Стоимость билета — 200 руб.

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Гузель Ахметгалиева