В Челябинскую область запретили ввозить почти 340 тонн продуктов из Казахстана

На пропускном пункте «Бугристое» в Челябинской области в декабре контроль не прошли 20 партий овощей и фруктов. Всего сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили из Казахстана на Южный Урал 338,7 т продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре было выявлено 335,4 т продукции, которая не соответствовала требованиям, из-за чего в Челябинскую область не ввезли 56,7 т винограда, 40 т репчатого лука, 160 т капусты, 39,3 т мандаринов, 21 т миндаля, а также 18,4 т лимонов и хурмы.

Кроме того, еще 3,3 т овощей, табака и семян кукурузы попытались ввезти без фитосанитарного сертификата.

Вся продукция была возвращена в Казахстан.