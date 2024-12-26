На улице Терешковой обнаружен нелегальный зал игровых автоматов

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр» в отношении жительницы Ярославля. По данным следствия, с октября по декабрь текущего года подозреваемая проводила игры с помощью 32 игровых автоматов в арендованном помещении на улице Терешковой.

Оперативники УМВД России по Ярославской области пресекли незаконную деятельность. Следователи продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства и возможных соучастников преступления.

Антон Голицын