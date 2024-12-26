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В Башкирии житель Челябинской области получил 9,5 лет за попытку сжечь семью

Житель Челябинской области признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст. 139 УК РФ) и краже чужого имущества с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил его к девяти с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Установлено, что ранним утром 11 марта этого года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности решил убить свою бывшую сожительницу, ее трехлетнего ребенка и ее бабушку. Зная, что в пять часов утра спят дома, он поджег входную дверь.

Из-за начавшегося пожара бабушка открыла дверь, и подсудимый проник в дом, чтобы найти свою бывшую сожительницу. Ему помешали прибежавшие помощь соседи. Фигурант уголовного дела скрылся, а после похитил у женщины более 13 тыс. руб. через онлайн-банк. Осужденный был задержан в аэропорту Уфы при попытке покинуть республику.

Майя Иванова

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