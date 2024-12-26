В Прикамье создадут «Фонд креативных индустрий»

Правительство Пермского края рассчитывает создать в регионе некоммерческую организацию – «Фонд креативных индустрий». Функции и полномочия учредителя фонда будет выполнять краевое минэкономразвития. Неподписанное постановление, размещенное на сайте правительства Прикамья, первым заметило ИА «Текст». Фонд станет осуществлять комплекс мер по развитию креативной экономики и внедрять в регионе механизмы для функционирования креативных (творческих) индустрий.

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Штатная численность фонда составит 5 сотрудников. Деятельность нового учреждения будет финансироваться из бюджета края и внебюджетных источников. Региональный минэк утвердит устав фонда, состав высшего коллегиального совета некоммерческой организации и назначит его директора в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления. Также создадут попечительский совет фонда креативных индустрий.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина отметила, что работа, которую проводит ведомство для развития креативной экономики региона, показала, что нужен инструмент для реализации конкретных решений в этом направлении. «Сегодня у нас работают коллегиальные органы – межведомственная рабочая группа и региональная экспертная группа, которые являются площадками для сбора идей и их обсуждения. Задача специалистов Фонда - упаковывать идеи в конкретные мероприятия для развития креативного сектора», - подчеркнула госпожа Чуксина.

Отметим, что в число креативных индустрий входят разработка программного обеспечения и видеоигр, создание кино- и анимационных фильмов, индустрия моды, дизайн, в том числе и технический, художественные народные промыслы, индустрия мероприятий.