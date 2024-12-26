Невоструев: 3,3 тыс. предпринимателей пришли в Удмуртию за счет УСН в 2024 году

3,3 тыс. предпринимателей из других регионов зарегистрировались в Удмуртии в 2024 году благодаря продлению льготных программ упрощенной системы налогообложению (УСН) до 2030 года. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Невоструев на пресс-конференции, говоря о ключевых законопроектах уходящего года, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В целом за этот период 10,8 тыс. предпринимателей и организаций зарегистрировались в республике. Совокупный доход от предприятий — 28 млрд руб. Они вносят весомый вклад в пополнение бюджета Удмуртии»,— сказал господин Невоструев. По его словам, такая налоговая политика будет продолжаться.

Кроме того, председатель регионального парламента отметил расширение перечня патентной системы налогообложения (ПСН) на 15 позиций в 2024 году. «Мы входили в число пилотных регионов для самозанятых. Сегодня в Удмуртии зарегистрировано 90 тыс. самозанятых и порядка 70 тыс. ИП. Среди всех работоспособных жителей 40% занимают эту нишу»,— добавил господин Невоструев.

Напомним, Госсовет Удмуртии принял законопроект о расширении и продлении льготных ставок в 1-5% по УСН до 2030 года. Теперь ими смогут воспользоваться бизнесмены-участники СВО, малые технологические компании и предприятия, инвестирующие в технопарки и логистические центры. Эксперты сомневаются, что нововведения приведут к существенному притоку предпринимателей, и высказывают опасения, что льготы военнослужащих могут использоваться для формального оформления бизнеса.

Подробнее об этом читайте в материале «Вам и УСНилось».