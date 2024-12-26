Под Ярославлем в аварии пострадали двое водителей

В Ярославском районе в аварию попали три автомобиля, пострадали двое водителей. Об этом сообщили в областном УМВД.

По данным ведомства, ДТП случилось утром 26 декабря на 2-м км дороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись Ford, Lada и Chevrolet. Одна из машин вылетела в кювет и перевернулась.

Водителей двух последних автомобилей увезли в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Причины аварии не называются и будут установлены в ходе проверки.

Алла Чижова