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В Свердловской области тепловоз сбил «Газель» на железнодорожном переезде

В Тугулымском районе Свердловской области на железнодорожном переезде тепловоз сбил «Газель». Авария случилась днем 26 декабря на пересечении с 2089 км железной дороги, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

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Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

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Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, 30-летний водитель ГАЗ3302 выехал на переезд при красном сигнале светофора и столкнулся с тепловозом. В результате аварии пассажир автомобиля был госпитализирован с травмами. Машинист тепловоза не пострадал. Автомобиль получил значительные повреждения.

Движение на переезде восстановлено, работа железнодорожного транспорта не нарушена. Госавтоинспекция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Водителей призывают соблюдать меры предосторожности и быть внимательными на таких участках дороги.

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