В Ростовской области цена мяса индейки выросла на 10-13%

Предприятия розничной торговли поднимают цены на мясо индейки на 5-10% перед новогодними праздниками. В среднем за год цена выросла на 10-13% в Ростовской области и других регионах ЮФО, сообщает РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре текущего года цена на мясо индейки превышает 520 руб./кг.

По словам заместителя генерального директора ГК «Дамате» Дарьи Лащенко, рост объемов продаж индейки связан с потреблением халяльной продукции. Это отмечает и исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов.

«В ЮФО существенную роль играет и культурологический аспект — мясо индейки разрешено в питании всех религий и может быть использовано вместо свинины при производстве продукции глубокой переработки стандарта “халяль”», — комментирует господин Вельматов.

Однако, по данным представителя «Мяс Хаус», самым популярным мясом в регионе остается свинина. Ее доля в объеме продаж на рынке превышает треть, на долю индейки приходится же 10%.

Ева Китаева