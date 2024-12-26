В Ростовской области цена мяса индейки выросла на 10-13%
Предприятия розничной торговли поднимают цены на мясо индейки на 5-10% перед новогодними праздниками. В среднем за год цена выросла на 10-13% в Ростовской области и других регионах ЮФО, сообщает РБК Ростов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В декабре текущего года цена на мясо индейки превышает 520 руб./кг.
По словам заместителя генерального директора ГК «Дамате» Дарьи Лащенко, рост объемов продаж индейки связан с потреблением халяльной продукции. Это отмечает и исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов.
«В ЮФО существенную роль играет и культурологический аспект — мясо индейки разрешено в питании всех религий и может быть использовано вместо свинины при производстве продукции глубокой переработки стандарта “халяль”», — комментирует господин Вельматов.
Однако, по данным представителя «Мяс Хаус», самым популярным мясом в регионе остается свинина. Ее доля в объеме продаж на рынке превышает треть, на долю индейки приходится же 10%.