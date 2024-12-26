Ярославский губернатор рассказал о завершении ремонта ТЮЗа

В Ярославле вечером 25 декабря состоялась церемония включения архитектурной подсветки на здании Театра юного зрителя и театра кукол, которая ознаменовала окончание масштабного ремонта. В церемонии принял участие губернатор Михаил Евраев, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЮЗ после ремонта

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева ТЮЗ после ремонта

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Проделана масштабная, серьезная работа. Виден большой труд каждого, кто принимал в ней участие. Все сделано с душой. Это самый крупный объект в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Дополнительно продумали вопросы безопасности и архитектурной подсветки здания»,— прокомментировал господин Евраев.

Напомним, что реализацией нацпроекта в регионе занималось областное правительство. По нацпроекту специалисты отремонтировали крышу, поставили новые удерживающие тепло окна, заменили систему отопления и вентиляции, обновили всю механику сцен. Сейчас в здании Театра юного зрителя идут пусконаладочные работы. Как подчеркнула и.о. министра Ирина Ширшова, раньше в ТЮЗе не было такого масштабного ремонта.

«Все помнят, как было холодно со старыми окнами, требовала обновления крыша, не выдерживала напряжения электрика. Все эти вопросы и многие другие нам удалось решить благодаря национальному проекту "Культура". Театр стал уютным, современным, но сохранил свою историю»,— пояснил господа Ширшова.

Ранее стало известно, что по решению губернатора в здании на площади Юности расположится и камерный театр им. Юрия Ваксмана, который в этом году стал подразделением ТЮЗа.

Алла Чижова