В Самаре на пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Сегодня, 26 декабря, ночью произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Пензенской, 26. В квартире горели домашние вещи, сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в результате пожара погибла 52-летняя женщина. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м. До прибытия подразделений из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Для тушения привлекли 27 сотрудников МЧС России и 7 единиц техники.

Руфия Кутляева