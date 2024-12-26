Директора березниковской УК «Абрамово» дисквалифицировали на полгода

Инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае (ИГЖН) добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО «Абрамово» Екатерины Зайцевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Ранее ИГЖН возбудила в отношении госпожи Зайцевой дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). В ходе проверки выяснилось, что в подвале многоквартирного дома №99 по ул. Свердлова в Березниках частично увлажнен грунт основания, конденсат и коррозия на трубопроводе холодного водоснабжения, под ним остатки канализационных стоков. Кроме того, выявлены частичные разрушения отмостки, а в районе первого этажа двух подъездов — частичное выпадение межпанельных швов.

22 октября 2024 года вина Екатерины Зайцевой, как директора управляющей компании, в совершении административного правонарушения, посягающего на безопасность, права и интересы граждан, доказана в суде. Ей назначено наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.