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Рэпер и арестованный экс-чиновник украшают доску почета самарского вуза

Фотографию рэпера Big Russian Boss (Игоря Серавина) повесили на доску почета в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Снимок расходится по социальным сетям. Сам рэпер в своем Telegram-канале иронично назвал это «мемом года».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На стенде также висит фотография экс-главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По данным следствия, арестованный ныне бывший чиновник, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировал документы на строительство станции метро «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой».

Информация про Виктора Кудряшова раньше была размещена на официальном сайте вуза в разделе про известных выпускников университета. В обновленной версии сайта экс-чиновник уже не указан в данном разделе.

Андрей Сазонов

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