Рэпер и арестованный экс-чиновник украшают доску почета самарского вуза
Фотографию рэпера Big Russian Boss (Игоря Серавина) повесили на доску почета в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Снимок расходится по социальным сетям. Сам рэпер в своем Telegram-канале иронично назвал это «мемом года».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
На стенде также висит фотография экс-главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По данным следствия, арестованный ныне бывший чиновник, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировал документы на строительство станции метро «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой».
Информация про Виктора Кудряшова раньше была размещена на официальном сайте вуза в разделе про известных выпускников университета. В обновленной версии сайта экс-чиновник уже не указан в данном разделе.