Яровой сев на Дону весной планируется на 2 млн га

Планы донских аграриев на весенний сев яровых культур в наступающем году составляют порядка 2 млн га. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на Минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Планируемый объем сева яровых примерно соответствует объему текущего года. Окончательные планы по посеву на весну будут согласовываться с хозяйствами в январе.

По данным издания, в 2024 году почти половина яровых площадей на Дону пришлась подсолнечник (около1 млн га). Кроме того, 240 тыс. га составили зернобобовые культуры, 120 тыс. га — кукуруза, свыше 22 тыс. га — пшеница, 21 тыс. га — на сахарная свекла, 16,5 тыс. га — рис.

В ходе осеннего сева хозяйства Дона засеяли озимыми около 2,9 млн. га.

Сергей Иванов