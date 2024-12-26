Ярославский кенгуру Крош переехал в Кострому

Кенгуру Крош из Ярославского зоопарка, ставший известным после похищения, переехал в костромской «Зоологический парк». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кенгуру Крош

Фото: Скриншот видео Ярославского зоопарка Кенгуру Крош

Фото: Скриншот видео Ярославского зоопарка

Переезд состоялся на прошлой неделе. «По нашим данным переезд прошел хорошо, на новом месте чувствует себя отлично»,— пояснили в Ярославском зоопарке.

В ноябре в зоопарке сообщали, что кенгуру повзрослел и переедет в другой зоопарк для создания своей семьи. Напомним, что животное было похищено 27 сентября, спустя неделю его нашли в Московской области и вернули домой.

Алла Чижова