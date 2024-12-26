Жителю Удмуртии дали 12 лет за сексуальное насилие над малолетней дочерью

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 45-летнему местному жителю за сексуальное насилие над дочерью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с января по декабрь 2018 года подсудимый в своем доме в Ижевске систематически совершал с девочкой «иные действия сексуального характера». Это подтверждалось показаниями потерпевшей, свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Подсудимый свою вину отрицал, указывая, что не совершал действий, которые ему вменяют. Обвиняемого признали виновным по ст. 132 УК РФ и назначили ему 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. После отбытия наказания подсудимому будет установлен ряд ограничений свободы.