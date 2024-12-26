В Оренбурге возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при сносе расселенного дома

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Поводом послужило, что подрядчик не вывез строительный мусор на специализированный полигон ТБО в рамках заключенного муниципального контракта по сносу многоквартирного дома №11 на ул. Кольцевой. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, руководитель подрядной организации трижды направлял в адрес заказчика работ подложные акты о размещении 8,6 тыс. тонн строительного мусора на спецплощадке для получения оплаты в сумме свыше 2,5 млн рублей. Хотя контрактные обязательства были исполнены ненадлежаще. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика в связи с его неисполнением.

Руфия Кутляева