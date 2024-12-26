Прокуратура Ямала добилась наказания 13 сотрудников Роспотребнадзора

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вынесла представление региональному Роспотребнадзору после проверки, в ходе которой выявили 13 сотрудников, нарушивших права предпринимателей, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что руководство Роспотребнадзора не внесло в единый реестр результаты 33 проведенных проверок в установленные сроки. После вынесения представления нарушения устранили и привлекли к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц за нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За 2024 год прокуратура выявила 1213 нарушений законодательства в сфере защиты прав юрлиц и ИП. На незаконные правовые акты было принесено 52 протеста, а также внесено 354 представления. По результатам рассмотрения этих документов к дисциплинарной ответственности привлечено 232 человека, а 102 должностных лица были оштрафованы.

Ирина Пичурина