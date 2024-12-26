Западный район Ростова частично остался без света

В донской столице в 8:43 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Как сообщает компания «Донэнерго», это привело к частичному отключению потребителей в Западном районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В зону отключения попали дома, расположенные по ул Зорге и ул. 339 Стрелковой Дивизии.

Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.

Также в ночь на 26 декабря из-за аварии на сетях свет был частично отключен у потребителей Ворошиловского района, сообщала компания. Подачу электроснабжения обещали восстановить за полчаса.

Анна Анисова