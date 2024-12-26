В Уфе маршрут городской электрички продлят до Иглино

Проект «Городская электричка» в Башкирии будет расширен до станции Иглино. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, решение связано с устойчивым пассажиропотоком из Иглино в Уфу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стоимость билета на участке Дема — Иглино независимо от типа поезда обойдется пассажирам в 40 руб. при оплате наличными или банковской картой, при расчете картой «Алга» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» билет обойдется в 35 руб. Столько же заплатят пассажиры на участке Дема — Шакша.

«При этом пассажиры, которые едут из Иглино в Уфу на электричках типа "Ласточка", будут платить в два раза меньше, чем по действующему на декабрь 2024 года тарифу, — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Руслан Гарипов.

Также с января 2025 года пассажиры, приехавшие в Уфу из Иглино на электричке, смогут воспользоваться акцией «Счастливый час» в городских автобусах.

Майя Иванова