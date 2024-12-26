В Твери приступили к производству новых трамваев «Львенок» для Самары

На Тверском механическом заводе электротранспорта началась сборка трамваев «Львенок» для Самары. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ПК Транспортные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вагоны будут иметь возможность работы по системе многих единиц (СМЕ). Всего компания поставит в Самару 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». Электротранспорт планируют изготовить до 30 апреля 2026 года. Первая партия новых трамваев будет отправлена до конца февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Твери и Санкт-Петербурге ведется сборка трамваев «Витязь-М» для Самары.

Андрей Сазонов