В Челябинской области объем розничного кредитования сократился на 35% за месяц

Банки Челябинской области в ноябре 2024 года выдали 76,76 тыс. розничных кредитов на сумму 14,59 млрд руб. Это на 20% и 35% соответственно меньше, чем в октябре, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область заняла девятое место среди 50 регионов России по объемам кредитования. В целом по стране банки оформили в ноябре 3,34 млн кредитов на сумму 731,49 млрд руб. Количество выдач и объем сократились за месяц на 19% и 32% соответственно.

В общем объеме выданных физическим лицам кредитов доля ипотеки составила 31%, кредитных карт — 28%, кредитов наличными — 26%, автокредитов — 11%, оформленных кредитов в магазинах и торговых точках — 2%.