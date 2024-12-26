Утвержден закон о бюджете Курганской области на 2025 год

Закон о бюджете Курганской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, принятый думой, утвержден. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Доходы областного бюджета в 2025 году составят 78,4 млрд руб., расходы — 88,6 млрд руб. Это почти на 10% и 13,5% соответственно превышает первоначальный уровень доходов и расходов главного финансового документа на 2024 год. Дефицит запланирован на 3,6 млрд больше — 10,2 млрд руб.

В бюджете 2025 года собственные налоговые и неналоговые доходы Курганской области ожидаются в размере 43,7 млрд руб. Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит 34,6 млрд руб. На обслуживание государственного муниципального долга направят 190 млн руб.

Виталина Ярховска