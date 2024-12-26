В ходе СВО погиб 24-летний боец из Ростовской области

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 24-летний боец из Ростовской области Владимир Карлихин. Об этом сообщает портал DonDay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Карлихин родился в Таганроге. В двухлетнем возрасте вместе с родителями он переехал в село Привольное Ставропольского края, где окончил школу и получил среднее образование.

В августе 2021 года он отправился в Москву на заработки. Когда началась частичная мобилизация,в Привольное пришла повестка на его имя. Но, находясь в Москве, Владимир Карлихин не смог приехать.

В декабре 2022 года ему позвонили из военкомата, и он заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Служил в отделении штурмовой роты войсковой части 13637 Мотострелковой бригады.

Во время службы боец поддерживал связь с родственниками. Последний раз он позвонил близким 1 декабря. После этого связь с ним прервалась. Позже родным сообщили, что он погиб на боевом задании 9 декабря.

С военнослужащим простились 20 декабря в селе Привольное. Его посмертно наградят Орденом Мужества.

Анна Анисова