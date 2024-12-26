ВЭБ.РФ вложит 2,6 млрд рублей в литейное производство миасского автозавода

ВЭБ.РФ и автомобильный завод «Урал» из Миасса подписали кредитный договор с целью создания нового литейного производства для выпуска брендовых грузовых автомобилей на 2,6 млрд руб. Общая стоимость проекта составит 9,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

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Проект направлен на поддержку выпуска автомобилей «Урал». Основной продукцией нового производства будет среднее и мелкое чугунное литье для ключевых систем брендовых машин, а также деталей для других подобных предприятий взамен импортных. На данный момент в соответствии с продуктовой стратегией предприятия не обеспечивается выпуск автомобилей в необходимом количестве. Мощность нового производства составит 45 тыс. т чугунного литья в год.

Автозавод также получил поддержку от организаций, входящих в группу ВЭБ.РФ. Фонд развития промышленности предоставил льготные займы предприятию на общую сумму 7,2 млрд руб. на выпуск автокомпонентов для брендовых грузовиков, в том числе на производство ведущих мостов и передних осей. При поддержке Российского фонда развития информационных технологий АЗ «Урал» реализовал проект по цифровой трансформации, заменив иностранные IT-решения на отечественные и повысив число высокотехнологичных рабочих мест на 20%.

Виталина Ярховска