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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр допустил дожди на Новый год в европейской части РФ

В европейской части России в последние дни декабря температура будет около ноля. В новогоднюю ночь она станет опускаться до –5°С, но не исключено, что праздник придется отмечать с зонтиками, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, в центральных и северо-западных регионах России в последние дни декабря ночью будет от –4°С до 1°С, днем — от –2°С до 3°С. «В новогоднюю ночь, по предварительным расчетам, температура начнет постепенно понижаться, от ноля до минус пяти в течение суток, но каждый день будем корректировать прогноз»,— сказал «РИА Новости» господин Вильфанд.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, по области также возможен туман. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 26 декабря, в столице будет –2...0°C (по области –5...0°C), облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. 27 декабря в Москве потеплеет до 0...2°C (в Подмосковье –2...3°C), ожидаются небольшие осадки. В центре погоды «Фобос» говорили, что пик оттепели в Москве придется на понедельник, 30 декабря.

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