«Азимут» опроверг информацию о пожаре перед инцидентом с рейсом Сочи — Анталья

Авиакомпания «Азимут» официально опровергла информацию о том, что самолет Sukhoi Superjet 100, который прилетел из Сочи в Анталью и после приземления загорелся, ранее пережил пожар. Представитель компании подтвердил ТАСС, что данные, распространенные турецким СМИ, не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ответ на сообщения, опубликованные турецким изданием odatv.com, авиакомпания «Азимут» заявила, что информация о том, что воздушное судно RA-89085 уже имело инциденты с возгоранием до происшествия в Анталье, является ложной. По словам представителя компании, этот самолет не подвергался подобным ситуациям и использовался исключительно для перевозки пассажиров без каких-либо предыдущих инцидентов.

Также специалисты опровергли утверждение о том, что в Международном аэропорту Антальи отсутствуют представители «Азимута». Один из сотрудников авиакомпании находится на месте и доступен для связи. Контактная информация представителя размещена на официальном сайте «Азимута» на протяжении двух лет.

Кроме того, компания уточнила ситуацию с выдачей багажа пассажиров. Как сообщили в «Азимуте», все вещи и ручная кладь вернули пассажирам в течение 5-24 часов после посадки рейса, произошедшей месяц назад.

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Мария Удовик