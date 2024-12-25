«Парма» завершила год поражением одному из лидеров Лиги ВТБ

В матче Единой лиги ВТБ «Парма» в Казани уступила местному УНИКСу, занимающему третье место в турнирной таблице. Игра закончилась со счетом 103:92 в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе пермской команды показал Самсон Руженцев. Он набрал 22 очка.

Следующий матч подопечные Евгения Пашутина проведут на выезде 4 января против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Пока «Парма» сохранила за собой седьмое место в турнирной таблице.