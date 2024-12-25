Спасателей Нижнего Тагила наградили за работу с завалами дома на Сибирской

В Нижнем Тагиле состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению сотрудников МЧС России и других участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после взрыва газа в доме на ул. Сибирская, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Теряев (справа)

Фото: МЧС России Виктор Теряев (справа)

Фото: МЧС России

На мероприятии вручили очередные звания, благодарственные письма, медали МЧС России и нагрудные знаки. В память о событии был создан специальный нагрудный знак «За доброе сердце, Нижний Тагил, 01 августа 2024 года». Всего награды получили более 300 человек.

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев отметил вклад спасателей: «В этом году наши коллеги доказали, что спасатель — это настоящая сила, мужество, самопожертвование и героизм. Их работа позволила минимизировать последствия и не допустить массовой гибели»,— сказал Виктор Теряев. Он пожелал награжденным здоровья, мира и благополучия.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме шесть). В результате ЧП 10 человек погибли, среди них 5 детей, 15 человек получили травмы. По данным прокуратуры, было разрушено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек. Поисково-спасательная операция длилась в течение двух суток. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ-Урал» «К моему подъезду прибежали двое мальчишек в крови»

Ирина Пичурина