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Коммерсантъ FM
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Омбудсмен Львова-Белова: 424 ребенка получили выплату за ранения и травмы

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в 2024 году единовременные выплаты получили 424 ребенка, пострадавших в результате атак украинских военных на российские регионы. Выплата размером 100 тыс. руб. предоставляется родителям детей, получивших ранение, травму или контузию.

«В настоящий момент 424 ребенка эту помощь получили. И мы, к сожалению, видим, что принятие этого указа было очень своевременным»,— сказала госпожа Львова-Белова в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Предоставление выплаты регулирует указ президента от 21 декабря 2023 года №975 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины». Согласно документу, речь идет об увечьях, полученных несовершеннолетними на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также регионов, прилегающих к районам проведения военной операции. Сумма 100 тыс. руб. выплачивается родителю или законному представителю ребенка. Указ не предусматривает дифференциацию выплаты в зависимости от тяжести полученного ранения.

Полина Мотызлевская

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