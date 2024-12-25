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Коммерсантъ FM
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Участок Красной площади оцепили после запуска фейерверка

На Красной площади в Москве оцепили участок вдоль ГУМ-катка, сообщил корреспондент «РИА Новости». Сотрудники правоохранительных органов рассказали агентству, что территорию оцепили из-за запущенного фейерверка. По словам полицейских, пока неизвестно, когда ограничения снимут.

На фоне ограничений каток и ярмарка на Красной площади работают в штатном режиме. Telegram-каналы ранее писали, что очевидцы на Красной площади «видели дым и слышали громкий звук».

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