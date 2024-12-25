Маркетплейс пристраивается к Уралу

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подписал соглашение о сотрудничестве с маркетплейсом Lamoda. В рамках него в регионе планируется открыть распределительный центр, который станет первым после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, если количество брендов, сотрудничающих с интернет-магазином, не достигнет 80, в регионе откроют несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с дополнительными блоками складов. Сейчас на Lamoda представлено пять уральских брендов, оборот которых к концу года достиг 2,2 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На конференции, посвященной стратегиям продвижения уральских брендов, управляющий коммерческий директор Lamoda Татьяна Андреева рассказала, что в конце 2025 года в Свердловской области планируют открыть распределительный центр. Ожидается, что он станет первым терминалом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Однако госпожа Андреева уточнила, что это произойдет в том случае, если к тому времени с маркетплейсом будут сотрудничать более 80 уральских брендов.

«Если брендов будет меньше, откроем несколько pick-up point — пунктов выдачи заказов с дополнительными блоками складов, где дизайнеры смогут оставлять свои товары. Этот вопрос будет решаться в III-IV кварталах 2025 года»,— добавила Татьяна Андреева.

Сейчас в интернет-магазине Lamoda представлены изделия пяти уральских брендов, в том числе 12storeez, Ushatava, Belle You и другие. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что маркетплейс заинтересовался еще 34 уральскими брендами, которые «подходят под параметры». Он добавил, что «обсуждается возможность льготного размещения на маркетплейсе». Для дальнейшего взаимодействия Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подписал соглашение о сотрудничестве с Lamoda.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, мода является одним из лидеров креативной индустрии региона.

«Прошел ряд мероприятий, благодаря которым мы ворвались в российскую модную повестку. Сейчас многие профессионалы отрасли уже не в рамках региона часто упоминает нашу неделю моды (Международная неделя моды UF Lab. — «Ъ-Урал»), мастер-классы, которые были проведены для малого и среднего бизнеса»,— заявил на пресс-конференции господин Третьяков.

Он добавил, что в Свердловской области насчитывается порядка 1113 малых и средних предприятий (0,5% от всех субъектов МСП), связанных с модной индустрией. За два года их количество увеличилось на 174 предприятия.

Согласно сайту UFachion, в Свердловской области насчитывается 100 местных брендов. Среди них — 12storeez, Belle You, Ushatava, 2Face, Hard, Victor Moiseikin, Yulia Skalatskaya и другие. В августе на разных площадках региона прошла Международная неделя моды UF LAB в рамках проекта U'Fashion. Ее организаторами выступили министерство инвестиций и развития Свердловской области, мэрия Екатеринбурга, а также СОФПП. За пять дней Неделю моды посетили около 5 тыс. гостей, среди них — более 130 представителей отечественной fashion-индустрии.

Представители уральских брендов поддержали необходимость открытия распределительного центра. «Мы заключили договор сотрудничества с Lamoda. Сейчас мы начинаем работу, но нам придется возить свои товары на склад в Москву. Это и увеличение времени доставки для покупателя, и дополнительные затраты на транспортировку»,— отметила заместитель гендиректора по экономике и планированию бренда Palmetta Наталья Филиппова.

Директор категории «Одежда» Lamoda Евгений Богданов уточнил, что на сегодня объем всего оборота на маркетплейсе составляет около 147 млрд руб., из него 1,5% (около 2,2 млрд руб.) приходится на изделия уральских дизайнеров. В начале года показатель составлял около 1%. Он прогнозирует, что в ближайшие 3-4 года с учетом сотрудничества интернет-магазина со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) этот показатель может вырасти как минимум в два раза.

Анастасия Таначева