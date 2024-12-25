Без света могут остаться 75 улиц в Сочи

В четверг, 26 декабря, в Сочи без света могут остаться 75 улиц. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства могут продлиться до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

До 19:00 без свет могут остаться улицы Гомельская, Нагуляна, Батайская, Раевская, Ярославская, Светогорская, Володи Ульянова, Алычовая, Садовая, Школьная, Речная, Виноградная, Солнечная, Абинская. В четверг без электроэнергии возможно останутся улицы Центральная, Братьев Аракелян, Античная, Черногорская, Армянская, Шаумяна, Промышленная, Новороссийское шоссе, Лаврова.

Из-за плановых ремонтных работ в Сочи без света могут остаться жители переулков Скальный, Форелевый, Бригадный. С ограничения могут столкнуться жители сел Анастасиевка, Бжид, Барановка, Илларионовка, Красная Воля.

Проблемы со светом могут появиться в поселках городского типа Джубга, Новомихайловский. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик