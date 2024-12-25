Жительница Чебоксар потеряла 2,3 млн рублей, поверив «итальянскому инвестору»

Жительница Чебоксар потеряла более 2,3 млн руб., доверившись интернет-знакомому, представившемуся инвестором из Италии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

По данным ведомства, 38-летняя женщина познакомилась в интернете с пользователем, выдававшим себя за инвестора из Италии. Он рассказал ей, как легко можно заработать на инвестициях, и предложил установить специальное приложение для отслеживания доходов.

Поверив обещаниям быстрого заработка, женщина установила приложение и вступила в переписку с аналитиком, который убедил ее в успешности вложений. Для того чтобы увеличить доход, она начала переводить деньги на указанный счет. Чтобы продолжить инвестировать, она взяла кредиты и заняла средства у родственников.

Когда женщина перестала пополнять инвестиционный счет, то он заблокировался. Мошенники потребовали дополнительные переводы для разблокировки. Она обратилась к знакомым, которые также оформили кредиты.

Когда женщина рассказала о своих проблемах матери, та незамедлительно обратилась в полицию, сообщив, что ее дочь стала жертвой мошенников.

Анар Зейналов