Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Марий Эл обвиняют в переводе 700 рублей экстремистской организации

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Волжска, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2022 года мужчина осуществил несколько переводов денег в адрес некоммерческой организации, заведомо зная, что она признана экстремистской на территории России. Общая сумма переводов составила 700 руб.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 (Финансирование экстремистской деятельности) УК РФ направлено в Волжский районный суд.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...