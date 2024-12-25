Жителя Марий Эл обвиняют в переводе 700 рублей экстремистской организации

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Волжска, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2022 года мужчина осуществил несколько переводов денег в адрес некоммерческой организации, заведомо зная, что она признана экстремистской на территории России. Общая сумма переводов составила 700 руб.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 (Финансирование экстремистской деятельности) УК РФ направлено в Волжский районный суд.

Анар Зейналов