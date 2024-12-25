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В Ярославле в ТРЦ «Аура» поменяли систему оплаты парковки

В Ярославле заработала новая система оплаты парковки в ТРЦ «Аура». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в самом центре.

Фото: ТРЦ «Аура»

Фото: ТРЦ «Аура»

Теперь при въезде на территорию внутренней и внешней парковки система будет автоматически считывать номер автомобиля и не придется брать парковочный талон. При этом отмечается, что номер машины должен быть чистым. Оплата будет производиться через новые паркоматы синего цвета перед выходом на парковку, по QR-коду, на сайте или через мобильное приложение. При выезде шлагбаум будет открываться автоматически.

Система начала работать пару дней назад, но уже вызвала вопросы у посетителей торгового центра. По информации из соцсетей, на подземном паркинге даже собралась пробка.

Алла Чижова

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