В этом году на Дону взыскали в два раза больше таможенных платежей, чем в 2023

С начала года ростовские таможенники взыскали 653 млн руб. таможенных платежей, что в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом информирует пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники Ростовской таможни изъяли 14 тыс. единиц контрафактной продукции, 83 тыс. пачек безакцизного табака и 1,8 тыс. товаров с нарушением маркировки. В ведомственном совещании по итогам уходящего года принял участие замгубернатора Вадим Артемов. Он вручил таможенникам награды и поощрения, а также поздравил их с 275-летием со дня основания Темерницкой таможни, предшественницы современной.

По его словам, образованная в этом году особая экономическая зона «Ростовская» увеличит импортно-экспортный поток региона.

Дмитрий Ковалевский